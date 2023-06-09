Sivrisinekler, vatandaşı perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye Ötüken’den ulaşarak bize bazı fotoğraflar gönderen vatandaşlarımız, son günlerde sivrisineklerden dolayı yaşadıkları sıkıntıları bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Yaşadıkları bölgede sivrisineklerden dolayı perişan olduklarını söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi sivri sokması deyip geçmemek lazım. İskele Belediyesi’ne açık duyurumuzdur” diyerek Belediyenin ve ilgili dairelerin bu duruma müdahale etmelerini talep ettiler.

“Hastalık kapacayık korkusuyla yaşıyoruz. Zira sizde biliyorsunuz ki sivrisineklerden birçok bulaşıcı hastalıklar yayılıyor” diyen bölge sakinleri bu yıl ilkbahar yağmurlarının bol olması nedeniyle sulak alanlarda bol bol sinek ürediğini ve bu nedenle sineklerle mücadelenin şart olduğunu sözlerine eklediler.

