Kobani davasında kararlar açıklandı

Türkiye'de 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski milletvekili Emine Ayna 10 yıl hapis cezası aldı. Aralarında Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk'un da bulunduğu 12 sanık beraat etti



22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık avukatlarının beyanlarının ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Mahkeme başkanı verilen aranın ardından hükmü açıkladı.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL, AHMET TÜRK'E 10 YIL HAPİS CEZASI

Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl; Figen Yüksekdağ "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "suç işlemeye tahrik", iki ayrı "terör örgütü propagandası" ve "seçim yasaklarına aykırı hareket etmek" suçlarından toplam 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEMİRTAŞ'A TOPLAM 42 YIL HAPİS CEZASI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Demirtaş hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 20 yıl, 2 kez "suç işlemeye tahrik etme" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 36 ay, "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay, "suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası verildi.

EMİNE AYNA'YA 10 YIL HAPİS

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı.

AYLA AKAT ATA, AYŞE YAĞCI, GÜLTAN KIŞANAK VE SEBAHAT TUNCEL'E TAHLİYE

Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi. Gültan Kışanak "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Sebahat Tuncel de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncel'in tutuklukta geçirdiği süre göz önüne alınıp yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

12 SANIĞA BERAAT

Aralarında Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk'un da bulunduğu 12 sanık beraat etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DAEŞ'in Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 761 KİŞİ YARALANDI

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar

Türkiye'de 6-8 Ekim 2014’te çıkan sokak eylemlerine ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık avukatlarının beyanlarının ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Mahkeme başkanı verilen aranın ardından hükmü açıkladı.Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl; Figen Yüksekdağ "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "suç işlemeye tahrik", iki ayrı "terör örgütü propagandası" ve "seçim yasaklarına aykırı hareket etmek" suçlarından toplam 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezasına mahkum edildi.Demirtaş hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 20 yıl, 2 kez "suç işlemeye tahrik etme" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 36 ay, "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay, "suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası verildi.Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı.Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi. Gültan Kışanak "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.Sebahat Tuncel de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncel'in tutuklukta geçirdiği süre göz önüne alınıp yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.Aralarında Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk'un da bulunduğu 12 sanık beraat etti.İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DAEŞ'in Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu.Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istendi.