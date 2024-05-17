Fico'nun durumu hala kritik

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor. Yetkililer, saldırının "siyasi motivasyonla" düzenlendiğinin düşünüldüğünü belirtti. Fico, ülkesinde Rus yanlısı bir figür olarak öne çıkıyor Seçim sürecinde Kiev'e "tek bir kurşun bile" gönderilmeyeceğini söyleyerek bu tavrını açıkça göstermişti

Slovakya'da Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, başbakan Robert Fico'nun da bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi. Başbakan Fico, açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Silahlı saldırgan, 59 yaşındaki Fico'ya beş el ateş etti ancak kurşunlardan iki tanesi isabet etti. Başlangıçta başbakanın durumunun kritik olduğu açıklandı.

Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba BBC'ye verdiği röportajda, "Bildiğim kadarıyla ameliyat iyi gitti- ve sanırım hayatı kurtuldu... şu anda hayati tehlikesi olan bir durumda değil" diye konuştu.

Başbakan yardımcısı ve hastane yönetimi daha sonra yaptıkları ortak bir açıklamada Fico'nun durumunun stabil olduğunu ancak ciddiyetini koruduğunu söyledi.

İKİ YERİNDEN VURULDU

Taraba, isabet eden kurşunlardan birinin Fico'nun karnına, ikincisinin ise eklemlerinden birine isabet ettiğini açıkladı.

Slovak polisi, saldırganın cinayete teşebbüsten suçlandığını duyurdu.

Slovak medyasının 71 yaşındaki bir adam tarafından gerçekleştirildiğini söylediği silahlı saldırı, ülkeyi şaşkına çevirdi ve uluslararası kınamalara yol açtı.

Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın sol görüşlü kişilerin bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi.

SALDIRI NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

İlk soruşturmanın ardından yetkililer saldırının "siyasi motivasyonla" düzenlendiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Başbakan Yardımcısı Taraba saldırının ardından, muhalefet partilerini eleştirerek, Fico'yu "neredeyse canavar gibi" göstermekle suçladı.

Dördüncü dönem başbakanlık görevini yürüten Fico sağ popülist bir koalisyonun liderliğini yapıyor ve Rus yanlısı bir figür olarak öne çıkıyor.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı açıklamada, iktidar olmaları halinde, Kiev'e "tek bir kurşun bile" gönderilmeyeceğini söyleyerek bu tavrını açıkça göstermişti.

İktidarının ilk aylarında Ukrayna'ya yapılması planlanan bir askeri yardımı durdurmuştu.

