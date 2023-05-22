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KKTC’de oy verme işlemi devam ediyor

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Seçmenler, Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda 24 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek

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KKTC’de oy verme işlemi devam ediyor
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Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler, 24 Mayıs’a kadar Lefkoşa ve Gazimağusa’da oy kullanabilecek. Güzelyurt’taki oy verme işlemi ise dün sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Seçim Takvimi’ne ilişkin süreç işliyor. Seçmenler, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak. İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda olduğu gibi sandıklar, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta olmak üzere 3 merkezde kuruldu. 
Güzelyurt’ta 2 gün devam eden oy verme işlemi dün sona erdi.
Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda ise seçmenler, 24 Mayıs’a kadar hafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 saatleri arasında oy verebilecek.
 
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