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Sağlık ve Tıp bilimleri anlaşması yürürlüğe girdi

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Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası yürürlüğe girdi

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Sağlık ve Tıp bilimleri anlaşması yürürlüğe girdi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 20 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası, 18 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasa ile onaylanan Anlaşma ise,  Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını tarafların birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.  

Anlaşma tarafların, sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliği, tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmasını öngörüyor. Bu çerçevede, halk sağlığı; hastane yönetimi; ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, kozmetik ve eczacılık; sağlık mevzuatı düzenlemeleri; uluslararası iş birliği faaliyetleri; acil ve afetlerde sağlık hizmetleri; sağlık yatırımları ve sağlık bilgi sistemleri alanlarında iş birliği, tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 20 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Yasa, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girerken, Yasa ile onaylanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma , Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını tarafların birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.
 
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