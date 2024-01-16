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Kızlarda Zeynep, erkeklerde Alparslan

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Türkiye'nin en popüler bebek isimleri belirlendi. Hemen hemen her sene ilk sırada yer alan "Yusuf" ismi tahtından indi. En çok tercih edilen isimler kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Alparslan oldu

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Kızlarda Zeynep, erkeklerde Alparslan
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Türkiye'nin en popüler bebek isimleri belli oldu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.
2022 verilerine göre; yalnızca 1 bebeğe verilen isimler de ortaya çıktı. 
Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri bulunuyor.
15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.
Hemen hemen her yıl ilk sırada yer alan "Yusuf" isminin yerini bu "Alparslan" aldı. 
Kız isminde de ilk sırada "Zeynep" var. 
En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.
Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.
Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi.
Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu.
Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.
 
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