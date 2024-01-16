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“Zeki Müren kıskanç ve kinci bir insandı”

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Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek “Bana olan kıskançlığından öldü.” dedi

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“Zeki Müren kıskanç ve kinci bir insandı”
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Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek başından geçenleri anlattı. O açıklamalarsa sosyal medyada gündem oldu.
"Dünya Güzellerim Masada" programında yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan her hafta sohbetleriyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.
Ersoy bu kez de Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek başından geçenleri anlattı.
"Hiç kimse bilmez bunu" diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy;
"Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için. O bana ‘Japon Çiçeği’ derdi. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da ‘Siz bunu benden çaldınız’ diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü.” dedi. 
Ersoy'un bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Zeki Müren’in kuzeni Özlem Güner ise iddialara kayıtsız kalmayarak Ersoy’a tepki gösterdi:
“Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü." diyen Güner, "Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor." açıklamasında bulundu. 
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