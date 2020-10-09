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Kırıkkale’de sahte içki faciası

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Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybederken, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kırıkkale’de sahte içki faciası

 

İzmir'de de bugün sahte içki nedeniyle hastanelerin acillerine başvuranların sayısı 50’ye yaklaştı. Tedavi altına alınanların büyük bölümünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kent merkezinde son 3 günde farklı zamanlarda alkol alan 8 kişi bir süre sonra rahatsızlanınca Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan 8 kişinin ilk belirlemelere göre sahte içki kullandıklarını belirlendi.

Tedavi altına alınan İ.Y, C.D, Ü.G, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybederken 1 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İZMİR’DE 50 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan İzmir’de de sabah saatlerinden bu yana metil alkol zehirlenmesi şikayeti ile çeşitli hastanelerin acil servislerine başvuranların sayısı 50'ye yaklaştı.

Tedavi altına alınanların büyük bölümünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattığı, sayının daha da artabileceği belirtildi.

METİL ALKOL TEHLİKELİ

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, hastanelerin acil servislerinde görev yapan doktorların bildirdiğine göre vaka sayısının ilk belirlemelere göre 50'ye yaklaştığını söyledi.

 Metil alkol zehirlenmelerinin öldürücü etkisinin olduğunu söyleyen Çamlı, “Acil servislerde çalışan hekim arkadaşlarımızdan gelen bilgilere göre vaka sayısı 50'ye yaklaştı. Ve ne yazık ki tamamına yakını ağır vaka. Ölüm olup olmadıyla ilgili henüz bir bilgi ulaşmadı” diyerek kesin sayının sağlık müdürlüğünün verilerinden elde edilebileceğini söyled

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