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ABD’nin başı Şimdi de Delta Kasırgası ile belada

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Covid-19'la mücadelede 200 bini aşan vatandaşını kaydeden, polis şiddetine maruz kalan siyahlar nedeniyle sokaklarında yoğun protestolar yaşayan, kuraklıkla beraber rekor sayıda yangın olayının meydana geldiği Amerika bu sefer de yeni bir kasırga tehlikesi ile karşı karşıya.

ABD’nin başı Şimdi de Delta Kasırgası ile belada

 

Yetkililer Delta kasırgasının  tehlikeli ve hayatı tehdit eden bir fırtına dalgası olacağını şiddetli sel yağışları, kıyı boyunca zarar veren rüzgarlar ve cumadan cumartesiye kadar şiddetli  kasırgalar getirmesi beklendiğini açıkladılar.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Başkan Donald Trump’ın fırtına öncesinde eyaletin federal acil durum talebini onayladığını duyurdu. Edwards, “Delta Kasırgası için hazırlanmalıyız” dedi.

Delta Kasırgası yüzünden bölgeyi terk edenler evlerini koruma altına almaya çalıştı.

Bir buçuk ay öncesinde çok şiddetli Laura kasırgasının sert etkisinden sonra daha yeni yeni normalleşmeye başlayan Louisiana’da bir korku yarattı. Çok sayıda bölge sakini tahliye edilirken yetkililer sel ve su baskını uyarısında da bulundu.

Çok sayıda insan Delta Kasırgası sebebiyle bölgeyi terk etti.

Delta kasırgası ABD’yi tek bir dönemde vuran 10’uncu fırtına olacak. Bu sayı Amerika için aynı zamanda tüm zamanların rekoru.

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