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“Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz”

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi

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“Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz”
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 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu gönderdi.
Erdoğan, mektupta, tüm dünyayı KKTC’yi tanımaya davet ederek, iki yıldır Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya değindi.
Erdoğan, egemen eşitliğin sağlanması ile eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, sözlerinin başında, kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutlayan KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ederek, "Destansı mücadeleleriyle işgale, esarete, zulme 'dur' diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
 
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