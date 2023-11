“Önümüzdeki dönem KKTC Yüzyılıdır”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vurguladı: “Önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı aynı zamanda KKTC Yüzyılıdır. KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için her türlü çabayı sarf edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü dolasıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreninde konuştu.

Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmasına, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü kutlu olsun. Bu coşkuya ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin selamlarını ve sevgilerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün 40 yaşına giren Cumhuriyet’in, Kıbrıs Türkü’nün boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin kanıtı olduğunu” söyleyerek, “Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık tutkusuyla dalgalanan bayrağı altında, nice 15 Kasımlara, nice bayramlara birlikte erişmeyi temenni ediyorum” dedi.

Yılmaz, “önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı aynı zamanda KKTC yüzyılıdır. KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için her türlü çabayı sarf edeceğiz” diye ekledi.

Yılmaz, “Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan ‘egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün’ tescil edilmesi, ardından iki devletin kendi aralarındaki iş birliğini müzakere etmesi gerekmektedir. Bu yönde bir çözüm sadece Ada’da değil, Doğu Akdeniz bölgesinde istikrara katkı sağlayacaktır. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tam bir uyum ve dayanışma içindedir” dedi.

Yılmaz ayrıca, KKTC’nin kalkınması, sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi için kararlılıkla çalıştıklarını, ihtiyaç duyulan alanlarda iş birliği yatırımlarını ve projeleri, KKTC hükümetiyle yürütmeye devam ettiklerini belirterek, tarımsal sulamadan elektrik iletim hattı projesine, sosyal konutlardan e-devlet çalışmalarına KKTC’yi geliştirecek, Kıbrıs Türklerinin yaşam standartlarını yükseltecek ekonomik kalkınma iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Yılmaz, şu an yapımı devam etmekte olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının yapımının, gelecek yıl, Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümünde tamamlanması temennisini de dile getirdi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak güçlenmesi; üretimiyle ticaretiyle dünyaya açılabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” diyen Cevdet Yılmaz, ”Kıbrıs ne yazık ki bazı tarafların gündeminde bir ‘mesele’ olarak, ambargolarla, çifte standartlarla ve belirsizliklerle yer alıyor. Bizim için Kıbrıs meselesi sorun değil, bir milli davadır! Mesele, çözüm yolunda gerçeklikten uzak tek yanlı yaklaşımların artık son bulmasıdır! Mesele, Kuzey Kıbrıs’ın kalkınması, doğal kaynaklardan hakkaniyetle payını alması ve dünyayla bütünleşmesidir” dedi.

Yılmaz, “Ana vatan ve garantör ülke olarak, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması yönünde güçlü bir irade ortaya koymaktayız” diyerek şöyle devam etti:

“Adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 60 yıl önce sona erdiği ve 40 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğduğu gerçeğini görmezden gelenler var… Rum tarafı bir takım oyalama taktikleriyle zamana oynamaktadır. Bu çaba nafiledir. Türkiye Yüzyılı’nın başladığı bir dönemde, kimsenin oyalama taktikleriyle, altı boş propagandalarıyla kaybedecek vaktimiz yoktur.”

Yılmaz, KKTC’nin kalkınması, kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi hedefine kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, ihtiyaç duyulan alanlarda iş birliği yatırımları ve projeleri KKTC hükümetiyle eşgüdüm halinde yürütmeye kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

Cevdet Yılmaz, 20 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açılışı yapılan yeni Havalimanı’nın ve pistinin “sadece önemli bir ihtiyacı karşılamakla kalmayıp KKTC’nin ‘cazibe vitrini’ haline geldiğini” söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları projelerinin yapımının devam ettiğini, bu çalışmaları inceleme imkanı bulduğunu belirterek, “Gerçekten çok güzel bir yapı olacak. KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümü sonrasında, gelecek yıl Türk Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümünde, bu yapıların da tamamlandığını inşallah hep birlikte görürüz” dedi.

Cevdet Yılmaz ayrıca, “tarımsal sulamadan elektrik iletim hattı projesine, sosyal konutlardan e-devlet çalışmalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geliştirecek, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltecek ekonomik kalkınma iibirliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini de kullandı.