Kıbrıs gazisi, korona virüs kurbanı

Kıbrıs Gazisi Emekli Kıdemli Astsubay Başçavuş Halil Yamacı koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti.

Osmaniye’de Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi Kurucu Başkanı, Kıbrıs Gazisi Emekli Kıdemli Astsubay Başçavuş 73 yaşındaki Halil Yamacı, öğle namazına müteakip asri mezarlık camiinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Asri Mezarlık Camiindeki Cenaze törenine Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye İl Başkanı Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Şenel Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, askeri erkan ve merhumun yakınları katıldı.

Törene, ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık’ta çelenk gönderdi. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.