Bill Gates bir sonraki salgın için strateji planını belirledi

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Kovid-19 salgınında yaşananları örnek göstererek bir sonraki salgını engellemek için küresel önlemleri ve dev yatırımları içeren bir strateji planı açıkladı

Milyarder ve yardımsever Bill Gates bir sonraki muhtemel salgını engellemek için iddialı bir plan üzerinde çalışıyor. Gelecekte bir salgın durumunda küresel bir alarm sistemi, 3 bin kişilik bir ilk müdahale kadrosu ve çok büyük oranlarda test yapılması için çağrıda bulunan Gates, önlemler için yıllık on milyarlarca dolar harcamak gerekebileceğine de değindi.

Yıllık olarak yayımladığı mektupta, “Geçtiğimiz yıl yaşanan zorlu durumun bir daha yaşanmaması için salgın hastalıklara karşı, savaşlara olduğumuz kadar hazırlıklı olmamız gerek.” diyen Gates, “Dünya Kovid-19 için hazır değildi. Bir sonraki sefere daha farklı olacağını düşünüyorum.” diye ekledi.

Seattle merkezli Gates Foundation’ı yöneten Bill ve Melinda Gates, dünyada 100 milyondan fazla insanı etkileyen koronavirüs salgınından sonra, bir sonraki krizi önlemek için neler yapılabileceğine odaklandılar.

“Dünya trilyonları kurtarmak için milyarlar harcamalı”

Bir sonraki salgın geldiğinde, dünyanın yüzde 20’sini bir haftada test edebilecek devasa tanı platformları görmeyi umduğunu söyleyen Gates, “Dünyayı korumak için gereken toplam maliyet çok yüksek gözükebilir fakat Kovid-19’un tahmini 28 trilyonluk zararıyla karşılaştırılamaz.” dedi.

“Dünya trilyonları kurtarmak için milyarlar harcamalı.” diyen Gates, mesajcı RNA temelli aşıların Kovid-19’a karşı başarısının önümüzdeki beş senede yeni dozlarla beraber daha da artacağını düşündüğünü belirtti.

Mektupla yapılan açıklamaya göre, Gates Foundation koronavirüs ile mücadele için 1,75 milyar dolar yatırım yaptı.

Sadece zengin insanların aşıya ulaşabildiği durumda en büyük tehlikelerden birinin “bağışıklık eşitsizliği” olduğunu yazan Melinda Gates, aşının herkese ulaşana kadar salgının yeni kümelerinin farklı yerlerde yükselişe geçebileceğini vurguluyor.