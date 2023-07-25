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Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla 10 uçak ve 22 helikopterin katılımıyla havadan müdahale başladı.

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Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgesinde çıkan yangına, gece boyunca 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi. 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı.

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldi. Bakan Ersoy, İlçe jandarma komutanlığındaki yangın komuta merkezinde inceleme yaptı.

Günün ağarmasıyla birlikte yangına havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.
 

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

BAKAN ERSOY: YANGIN 120 HEKTARDA ETKİLİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer ilçesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam ile birlikte yangının son durumu hakkında bilgi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Yangın Komuta Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, “Dün gece 21.08 sıralarında Antalya Kemer Değirmendere Mahallesi'nde orman yangını başladı, mezarlık civarında. Gece tabi havanın kararmış olması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadı. Yangın gece boyunca yaklaşık 100 hektara yayıldı. Sabaha kadar 20 hektar daha eklendi ve 120 hektarda etkili oluyor. Günün ağarmasıyla birlikte Orman Genel Müdürlüğümüz, valiliğimiz ve itfaiye ekipleriyle birlikte havadan da müdahale başladı. Gece boyunca karadan yangın bölgesi kuşatıldı. Burası milli park sınırları içinde olduğundan erişim zorluğu var, yani kısıtlı yol imkanı var orman içerisinde. Gece boyunca müdahale edilecek orman yolları ekipler tarafından açıldı ve havanın ağarmasıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı" dedi.

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

'HEDEFİMİZ GÜN İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALMAK'

Şu anda 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopter olmak üzere yoğun şekilde araziye müdahale edildiğini belirten Bakan Ersoy, “Rüzgarın da şu an yoğun esmediğini düşünecek olursak inşallah hedefimiz gün içerisinde yangını kontrol altına almak. Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gece biz de bölgeye intikal ettik. Çalışmalara Sayın Valimiz ve bakan yardımcılarımızla birlikte nezaret ediyoruz. Fazlasıyla ekipman var. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının, yaralının olmaması. İnşallah en az hasar, zayiatla bu yangını gün içerisinde kontrol altına alıp söndürmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar bir yerleşim bölgesine sıçramış değil. İnşallah birkaç saat içinde de kontrol altına alabilirsek, soğutma çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

‘NEM YOK, HAVA SICAK, BÖLGEDE YANGINLAR KAÇINILMAZ OLUYOR’

Tahliyelerle ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, “Hastanede bir sıkıntı yok ama önlem amaçlı 14 yatar hasta boşaltıldı. Klinik ve poliklinikler hizmet vermeye devam ediyor. Ama ne olur ne olmaz, belki rüzgar ters eser veya tehlikeli durum oluşmasın diye önem amaçlı boşaltıldı. Ama hizmet vermeye şu an devam ediyor. İnşallah yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandığında tekrar yatan hasta da alınacak hastanemize" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılacağını da dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

“Ama normal, şu an nem yok bölgede hava çok sıcak. İkisi bir olduğu zaman maalesef bu bölgede orman yangınları kaçınılmaz oluyor. Ama hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bu sene Orman Genel Müdürlüğümüz araç ve ekipman konusunda çok iyi hazırlıklı ve hızlı şekilde yangınlara ilgili valiliklerle anında müdahale ediyorlar. Şu anda Akdeniz çanağında bu süreci en başarılı yöneten ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu sene çok hazırlıklıyız, inşallah en az kayıpla bu yangın dönemini atlarız diye düşünüyorum."

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZI ARTTI

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 21.00'de başlayan orman yangınının gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle hızı arttı. Kemer üzerindeki duman yoğunluğu da öğle saatlerinde çoğaldı. Batı yönünde esen rüzgarın etkisi ile ilerleyen ve Arslanbucak Mahallesi'ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki yangın nedeniyle şu an için tahliye gerektirecek bir tehlike olmadığı belirtildi. Yangının hızını daha da artırması durumunda mahallede tahliyelerin olabileceği kaydedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangının etkili olduğu bölgeyi helikopterle inceledi.

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 

TURİSTLER ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Hem havadan hem karadan devam eden ekiplerin söndürme çalışmalarını, Kemer'de bulunan yabancı turistler de meraklı gözlerle izliyor. Turistler, konakladıkları otellere giderken gökyüzünü kaplayan dumanı izledi. Antalya-Kemer D400 kara yolunun kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna gelen vatandaşların ise depolarını doldurana kadar dumanı kayıt altına aldı.

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

DENİZDE YANGIN SEFERBERLİĞİ

Kemer'de devam eden orman yangınında söndürme çalışmalarında yer alan helikopter ve uçaklar, kısa sürede alevlere müdahale edebilmek için sahile yakın bölgelerden denizden su aldı. İlçe merkezindeki otel, halk plajı, kamp, karavan ve mesire alanlarının yakınında sahilden 100 metre açıkta su dolduran helikopterler, kısa süreli uçuşlarının ardından yanan alanlara boşalttı. Uçaklar da daha açıktan su doldurup, söndürme çalışmalarında yer aldı.

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

Helikopter ve uçakların deniz üzerindeki seferini plajda güneşlenip, denize girenler de izledi. Alevlerin oluşturduğu duman bulutunu endişeli bakışlarla takip edenler, helikopter ve uçaklar denizde su doldururken cep telefonuyla görüntüledi.

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

125 HEKTARDA ETKİLİ

Ormanın Beydağları Milli Park alanı içinde olması ve  orman içi yol bulunmaması nedeniyle ekiplerin dün geceden beri arazözler için çok zor ve engebeli olan bölgede yol açmaya çalıştığı kaydedildi. Yangının etkili olduğu alanın ise 125 hektarı bulduğu belirtildi. 

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale

Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
 
Kemerdeki orman yangınına havadan müdahale
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