Gayretköy kulüp başkanı Faruk hastanelik oldu

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gayretköy’ün kulüp başkanı Ömer Faruk Tekin, hastanede tedavi görüyor.
Bronşit teşhisiyle hastaneye yatırılan Ömer Faruk Tekin’in 10 gündür Cengiz Topel Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Bir süre daha Cengiz Topel Hastanesinde yatacak olan Ömer Faruk Tekin, Gayretköy’ün yarı finale yükseldiği, Bahçeli maçını da izleyemedi.
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