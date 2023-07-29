Kazazedeyi kurtarmayan gemi kaptanı tutuklandı

Mersin’den balık tutmak adına gemiyle denize açılan ve girdaba yakalanmaları sonucu denize atlayıp kaçmaya çalışan iki kişiden birini denizde görmesine rağmen durmayıp yardım etmeyen Dada Star isimli geminin kaptanı tutuklandı

Mersin’den balık tutmak adına ‘roro’ gemisiyle denize açılan ve girdaba yakalanmaları sonucu denize atlayıp kaçmaya çalışan iki kişiden birini deniz içerisinde görmesine rağmen yardım etmeyip yoluna devam eden Dada Star isimli geminin kaptanı tutuklandı.

Uluslar Arası Deniz Hukuku kuralları gereğince kazazedeye yardım etmeyip yoluna devam etmek suç olarak değerlendiriliyor…

Olay, 23 Temmuz günü, Türkiye’de Mersin sahilinden balık tutmak için ayrılan iki arkadaşın kullanımındaki ‘roro’ gemisinin girdaba yakalanıp, su alması sonucu denize atlayıp karaya çıkmaya çalışmaları ancak akıntının etkisiyle sürüklenmeleri sonucu meydana geldi.

Söz konusu 2 şahıstan biri, Taşucu - Girne arası yolcu taşımacılığı yapmakta olan bir Roro gemisindeki yolcuların fark etmesi sonucu, aradan geçen 4 günün sonunda ‘canlı’ halde bulundu.

Gemi mürettebatı tarafından da Girne Sahil Güvenlik Komutanlığına olayla ilgili bilgi verilmesi üzerine ekipler, bölgeye intikal ederek, karadan yaklaşık 6 mil uzaklıkta deniz içerisinde canlı olarak tespit ettikleri bir erkek şahsı kurtararak karaya çıkarıp sağlık görevlilerine teslim ettiler.

Sağ olarak kurtarılan şahıs, polis tarafından yapılan soruşturmada; 23 Temmuz tarihinde, Türkiye’de Mersin sahilinden arkadaşı ile kullanımlarındaki tekne ile balık tutmak için ayrıldıklarını, deniz içerisinde girdaba yakalanmaları sonucu teknenin de su alması sebebiyle denize atlayıp karaya çıkmaya çalıştıklarını ancak akıntının etkisiyle sürüklendiklerini anlattı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; Taşucu - Girne seferini yapan Dada Star isimli Roro gemisinin kaptanı, kazazedelerden birisinin deniz içerisinde görüldüğü bilgisine gelmesine rağmen, Uluslar Arası Deniz Hukuku kuralları gereğince kazazedeye yardım etmeyip yoluna devam ederek ihmalde bulunmasından ötürü soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan kayıp diğer şahsı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

