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İsias davasında aranan mühendis yakalandı

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Adıyaman Isias Otel davasında hakkında yakalama kararı bulunan mühendis Mehmet Göncüoğlu, Mersin’de yakalandı

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İsias davasında aranan mühendis yakalandı
6 Şubatta Türkiye’de meydana gelen ‘Asrın Felaketi’ depremlerde KKTC kafilesinden 24’ü ortaokul öğrencisi, 3’ü öğretmen 8’I veli 35 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman Isias Otel davası sürerken konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan mühendis Mehmet Göncüoğlu Türkiye’de Mersin’de yakalandı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı; “Bugün itibariyle hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Göncüoğlu isimli mühendis Mersin’de yakalandı ve adliyeye sevk edildi. O yakalama kararının akabinde bir adli kontrol talebi mi olacak yoksa tutukluluk talebi mi olacak onu bir iki gün içerisinde öğrenmiş olacağız” dedi.
Dosya kapsamında şuana kadar 6 zanlı daha olduğunu aktaran Esendağlı, bunlardan 5’inin tutuklu 1 kişinin ise adli kontrolde olduğunu belirtti.
Başkan Esendağlı; “Dosyada daha önce haklarında tutuklama kararı verilen otel sahipleri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt ile fenni mesul mühendislerden Erdem Yıldız ve Halil Bağcı’nın tutukluluk halleri devam ediyor. Fenni mesullerden asli kontrolle serbest bırakılan Hasan Arslan isimli kişide mevcut. Bunlar dışında dosyada adı geçen ve hakkında yakalama kararı bulunan başka zanlı yok” dedi.
 
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