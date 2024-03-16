banner913
banner932
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
10 0
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
28 0
 
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
11 0
En fazla yağışı Koruçam aldı
En fazla yağışı Koruçam aldı
23 0
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
19 0
"Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında"
19 0
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak"
20 0
banner1012

Kardak'ta gergin kovalamaca

1996 yılında Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak kayalıklarında dün yine hareketli anlar yaşandı. 28 yıllık sessizlik, Türk sularına giren Yunan sahil güvenliği tarafından bozuldu. Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında kovalamaca yaşandı

banner974
Kardak'ta gergin kovalamaca
banner971
Dün saat 13.52 sıralarında Kilimli (Kalimnos) Adası’ndan hareket ederek Türk karasularına girip Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük mahallesine 3,5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına ulaşmaya çalışan Yunan sahil güvenlik botuna, kayalıklara yarım mil uzaklıktaki bekleyen Türk sahil güvenlik botu müdahale etti.
10 dakika süren gerginlik sırasında 4-5 kez Kardak kayalıklarına girmeye çalışan Yunan botunu Türk botu bölgeden uzaklaştırdı.
Yunan botunun daha sonra Kalolimni Adası önlerine çekilmesi ile gerginlik sona erdi.
Olayın ardından Bodrum ve Yalıkavak limanlarından iki sahil güvenlik botu Kardak bölgesine yönlendirildi.
Bodrum açıklarındaki gergin anlar ve kovalamaca anlar, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Bölgede halen üç sahil güvenlik botu ve Kalolimni önlerinde bir Yunanistan sahil güvenlik botu bulunuyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.