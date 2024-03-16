Kardak'ta gergin kovalamaca

1996 yılında Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak kayalıklarında dün yine hareketli anlar yaşandı. 28 yıllık sessizlik, Türk sularına giren Yunan sahil güvenliği tarafından bozuldu. Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında kovalamaca yaşandı

Dün saat 13.52 sıralarında Kilimli (Kalimnos) Adası’ndan hareket ederek Türk karasularına girip Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük mahallesine 3,5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına ulaşmaya çalışan Yunan sahil güvenlik botuna, kayalıklara yarım mil uzaklıktaki bekleyen Türk sahil güvenlik botu müdahale etti.

10 dakika süren gerginlik sırasında 4-5 kez Kardak kayalıklarına girmeye çalışan Yunan botunu Türk botu bölgeden uzaklaştırdı.

Yunan botunun daha sonra Kalolimni Adası önlerine çekilmesi ile gerginlik sona erdi.

Olayın ardından Bodrum ve Yalıkavak limanlarından iki sahil güvenlik botu Kardak bölgesine yönlendirildi.

Bodrum açıklarındaki gergin anlar ve kovalamaca anlar, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Bölgede halen üç sahil güvenlik botu ve Kalolimni önlerinde bir Yunanistan sahil güvenlik botu bulunuyor.

