İftarda eşek eti yedireceklerdi!

Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin İstanbul da sucuk yapılarak Düzce’den piyasaya sürüleceği bilgisini alan Sakarya jandarması, yaptığı operasyonda tırın içerisinde 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirdi

Türkiye'de Adana ilinde kesimi yapılan at/eşek etlerinin karayoluyla İstanbul iline götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisini alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, at ve eşek etlerinin nakli yapılacak aracı takibe aldı.

Hendek'te bulunan bir dinlenme tesislerinde durdurulan TIR'da yapılan aramada poşetler içerisinde 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelilerden alınan bilgilere göre, at ve eşek etlerini teslim aldıktan sonra İstanbul'a götüreceği burada sucuk yapıldıktan sonra Düzce'ye götürülerek piyasaya sürüleceği öğrenildi.

Sakarya jandarmasının özverili operasyonu sonucu piyasaya sürülmeden yakalanan 700 kilogram at ve eşek etinden alınan numunede etlerin ' tek tırnaklı hayvan eti' olduğu tespit edildi.

EVCİL HAYVANI KASTEN ÖLDÜRMEKTEN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 20 yaşındaki C.D.'nin daha önce evcil hayvanı kasten öldürmekten dolayı suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Jandarma ekipleri, halkın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam edeceklerini, vatandaşın sağlığı ile oynayan suç örgütleri ile de mücadelesine kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.