Aile katliamı

Malatya'da cinnet getiren 64 yaşındaki baba İsmet Budak, tabancayla ateş ederek eşi 64 yaşındaki Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu 5 yaşındaki Buğlem Aslan'ı öldürdü. Anne, kızı ve torunu yan yana defnedildi



İsmet Budak, daha sonra aynı tabanca ile intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan dün yan yana toprağa verildi.

Olayda ağır yaralanan İsmet Budak'ın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Malatya’da çiftçilik yapan İsmet Budak, Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi gecesi boşanma aşamasındaki kızı Cansu Aslan ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında İsmet Budak, tabancası ile evde bulunan eşi Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan'a ateş açarak öldürdü.İsmet Budak, daha sonra aynı tabanca ile intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan dün yan yana toprağa verildi.Olayda ağır yaralanan İsmet Budak'ın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavisine devam edildiği belirtildi.