banner913
banner932
Kahramanlara veda
Kahramanlara veda
7 0
İlaçlara bir zam daha
İlaçlara bir zam daha
10 0
 
Ahmet Güzan kurtarılamadı
Ahmet Güzan kurtarılamadı
32 0
Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi
Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi
14 0
Gazimağusa’da trafik kazası..Aracın çarptığı yaya yaralandı
Gazimağusa’da trafik kazası..Aracın çarptığı yaya yaralandı
38 0
“Küresel ısınma ve karbon ayak izi” konulu seminer düzenlendi
“Küresel ısınma ve karbon ayak izi” konulu seminer düzenlendi
40 0
“Rumlar özür dilemeli”
“Rumlar özür dilemeli”
28 0
banner996
banner985

Kahramanlara veda

banner989

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen kahramanlar memleketlerinde toprağa verildi

banner974
Kahramanlara veda
banner971
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem(25), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan(24), Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar(25), Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz(23), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan(24) ve Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak(22) memleketlerinde toprağa verildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.