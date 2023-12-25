Kahramanlara veda

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem(25), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan(24), Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar(25), Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz(23), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan(24) ve Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak(22) memleketlerinde toprağa verildi.
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