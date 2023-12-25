KTOEÖS bugün ve yarın öğleden sonra 4 okulda grevde olacak

Sendika yarın saat 10.00’da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda basın açıklaması da yapacak.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün ve yarın öğleden sonra 4 okulda grevde olacağı duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, grevde olunacak okullar; “Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu ve Mehmetçik Ortaokulu” şeklinde duyuruldu.

Sendika yarın saat 10.00’da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda basın açıklaması da yapacak.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, bilimsel, laik, kamusal eğitimin hedef alındığı, öğretmenlere, sendikalarına planlı saldırıların “tam gün” aracılığıyla sürdürüldüğü savunularak, “Esas saldırı Kıbrıs Türk toplumunun varlığına, değerlerine, geleceğine yöneliktir” ifadelerine yer verildi.

