İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

Kocaeli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında denizde 1923 metrekarelik dev bayrak açıldı

Kocaeli'nde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

29 Ekim Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında oluşturulan 7 kişilik ekip, aralıksız çalışarak 5 günde 1923 metrekarelik Türk bayrağı imal etti.

Sekapark'a getirilen dev bayrak, dalgıçlar tarafından denizde açıldı. Çok sayıda tekne, kıyıda da binlerce vatandaş, bu ana tanıklık etti.

