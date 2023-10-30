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İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

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Kocaeli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında denizde 1923 metrekarelik dev bayrak açıldı

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İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı
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Kocaeli'nde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.
29 Ekim Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında oluşturulan 7 kişilik ekip, aralıksız çalışarak 5 günde 1923 metrekarelik Türk bayrağı imal etti.
Sekapark'a getirilen dev bayrak, dalgıçlar tarafından denizde açıldı. Çok sayıda tekne, kıyıda da binlerce vatandaş, bu ana tanıklık etti.
 
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