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Yavuz Sultan Selim'de Togg konvoyu

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Yavuz Sultan Selim'de Togg konvoyu
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Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg da kutlamalarındaki yerini aldı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOGG sahipleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti.
29 Ekim 2022'de banttan inen ve çekilişle sahiplerine teslim edilen Togglar, dün saat 13.45'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasında buluştu.
Konvoy oluşturan çok sayıda Togg, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti.
 
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