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İzmir’de iki ayrı yerde orman yangını

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İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki ayrı orman yangını çıktı. Yangınları söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

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İzmir’de iki ayrı yerde orman yangını
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Bugün saat 13.45 sıralarında İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi’nde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 14.00 itibarıyla yangına ilk müdahalede bulundu.

YERLEŞİM YERİNE YAKIN…

Aliağa’daki yerleşim yerine yakın olan yangını söndürmek için 8 helikopter ve 7 uçak ile havadan, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karadan çalışmalar sürüyor.

MENDERES’TE DE YANGIN BAŞLADI

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi’nde de saat 14.00 sarılarında orman yangını başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bu yangına da 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahaleye başladı.

İzmir’deki her iki yangını söndürmek için de çalışmalar sürüyor.

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