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Haspolat-Güngör arası güzergâhta asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak

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Haspolat-Güngör arası güzergâhta asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak
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Karayolları Dairesi, Haspolat-Güngör arası yol güzergâhında yarından itibaren yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 26 Temmuz’a kadar kapalı olacak söz konusu yol için trafik alternatif yol güzergâhından sağlanacak.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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