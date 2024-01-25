İzmir’de Doçent katliamı

İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki meslektaşı olan karısı Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı da ağır yaraladıktan sonra intihar etti



Olay, dün saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a (3), kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a (38) tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip geldiği ve 1 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi.

İzmir 'de bir öğretim üyesi, kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp intihar etti.Olay, dün saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi.Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a (3), kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a (38) tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip geldiği ve 1 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi.Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi.