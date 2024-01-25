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Askeri uçak düştü, onlarca esir öldü

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğü bildirildi. Uçakta 65 savaş esirinin bulunduğu öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın Ukrayna tarafından vurulduğunu bildirdi

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Askeri uçak düştü, onlarca esir öldü
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Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.
İlyuşin İl-76 askeri nakliye uçağı dün Belgorod bölgesinde düştü. Düşen uçakta, değişime götürülen Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi. Düşen Rus uçağındaki 74 kişinin öldüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, savaş esirlerini taşıyan uçağın Ukrayna tarafından vurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, radarlarda iki Ukrayna füzesinin tespit edildiği bildirildi.
Rusya milletvekili ve emekli general Andrei Kartapolov, askeri nakliye uçağının üç füze tarafından vurulduğunu açıkladı.
Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesi, son aylarda sık sık Ukrayna saldırılarına maruz kalıyor. Bölgede en son aralık ayında 25 kişinin hayatını kaybettiği bir füze saldırısı gerçekleşmişti.
 
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