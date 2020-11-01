İzmir'deki depremde can kaybı 51 oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, saat 09.35 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 850 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 49 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği, 214 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.