33 saat sonra mucize kurtuluş

İzmir'de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda, depremden 33 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı

33 SAAT SONRA KURTARILDI

İzmir 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 17 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssü Seferihisar'dı. 15 saniye süren deprem en çok Bayraklı, Buca, Bornova ve Seferihisar ilçelerini etkiledi.Deprem bölgesinde 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda, depremden 33 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çitim'in son durumu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum" dedi.