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İzmir'de can kaybı yükseliyor

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Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan yapılan ilk açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi de yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir'de can kaybı yükseliyor

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de 6,6'lık depremle sallandı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

16,54 kilometre derinlikte oluşan deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

33 ARTÇI SARSINTI

Deprem sonrasında 13'ü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 33 artçı sarsıntı meydana geldi.
AFAD'DAN UYARI

AFAD'dan yapılan uyarıda, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.

''6 CAN KAYBI, 202 YARALI''

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi de yaralandı.

12 BİNADA ARAMA KURTARMA

Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SEFERİHİSAR'DA TSUNAMİ: SOKAKLARI DENİZ SUYU BASTI

Depremin Ege Denizi'nde yarattığı tsunami sonrasında ise Seferihisar Sığacık'ta sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.
İZMİR VALİSİ: 4 BİNA TAMAMEN YIKILDI, 70 KİŞİ KURTARILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

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