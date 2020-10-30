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UKÜ'den Uluslararası başarı

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UKÜ'den Uluslararası başarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin, ARUP şirketi ile yürüttüğü kampüs masterplan çalışması, Uluslararası Mimarlık, Yapı ve Tasarım Ödülleri Kentsel Tasarım kategorisinde birincilik kazandı.

UKÜ’den yapılan açıklamada, “ARUP ile yapılan çalışma, Üniversite’nin güçlü yönlerini öne çıkararak, sınıf dışına taşabilen öğrenme yöntemlerini geliştirme, akademi ve toplum arasındaki sinerjiyi güçlendirme ve öğrencilerin üniversite deneyimini daha ileri noktalara taşımak gibi pek çok farklı hedefi içeriyor” denildi. 

‘ARCHİTECTURE, CONSTRUCTION AND DESIGN AWARDS’ 

Açıklamaya göre, Mimarlık, Yapı ve Tasarım Ödülleri (Architecture, Construction and Design Awards) mimarlık, inşaat ve tasarım alanlarında en seçkin örnekleri listesine alan ve 60’dan fazla kategoride ödül vererek, katılımcılara dünya trendleri arasına girme şansı tanıyan bir değerlendirme organizasyonudur. 

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