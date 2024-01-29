İstanbul’da kilisede silahlı saldırı

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde, dün pazar ayini sırasında silahlı saldırı oldu.
Maskeli 2 kişi ayine katılan 52 yaşındaki Tuncer Cihan’a silahlı saldırı düzenledi. Tuncer Cihan olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri bölgede yolları keserek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Görüntülerde ayin başladıktan sonra bir kişinin içeriye girdiği görülüyor. Bu kişi içeri girmeden cemaatin bir gürültü duymuş gibi davrandığı görülüyor. Yaşamını yitiren Tuncer Cihan olduğunun tahmin edilen kişinin girişin sağında sıralara yaklaşırken kilise kapısında saldırganlardan biri beliriyor. Bu sırada ikinci saldırgan muhtemelen havaya ateş ediyor. Saldırganlardan birisi doğrudan Tuncer Cihan’a yöneliyor kafasına vurur gibi yapıyor. Tuncer Cihan yere düşerken saldırganın yeniden ateş ettiği tahmin ediliyor. Cemaat panikle kiliseyi terk ediyor. Daha sonra iki saldırgan kiliseden ayrılıyor.
YEĞENİ KONUŞTU: ORAYA BİR DAVET ÜZERİNE GİTTİ
Associated Press'e konuşan kurbanın yeğeni, ölen kişiyi Tuncer Cihan olarak teşhis etti. Hedefin amcası değil kilise olduğunu belirtti. Çağın Cihan, "Siyaset ya da (suç) örgütleriyle hiçbir bağlantısı olmayan zihinsel engelli bir bireydi. Oraya bir davet üzerine gitti ve kaderin kurbanı oldu" dedi.
ERDOĞAN: BÜTÜN EMNİYET TEŞKİLATI ARAMA İÇERİSİNDE
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, "Şu anda bütün emniyet teşkilatı arama içerisinde. İnşallah kısa zamanda bulunarak gereği yapılacaktır. Ama bütün cemaate başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek istiyorum" dedi.
SANTA MARİA KİLİSESİ TARİHÇESİ
Saldırının gerçekleştiği kilisenin köklü bir geçmişi var. Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Natività della B.V. Maria di Büyükdere), İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır. İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.
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