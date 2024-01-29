Mona Lisa tablosuna çorbalı saldırı

Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosu dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri ve Fransa'nın Paris şehrindeki Louvre'da sergileniyor.
Ülkenin tarım politikalarını eleştiren iki protestocu, "Tarım sistemimiz hasta" diyerek ve "sağlıklı ve sürdürülebilir gıda" hakkı talep ederek tabloya çorba fırlattı.
Eylemleri sırasında, ülke genelinde gelirlerinin azlığından şikayet eden çiftçilerin günlerdir sürdürdüğü protestolara atıf yapan aktivistler çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alamadığına işaret ederek "Çiftçiler çalışmaktan ölüyor." dedi.
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