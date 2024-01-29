banner913
banner932
20 yaşındaki genç, uyanık beyin ameliyatıyla şifa buldu
20 yaşındaki genç, uyanık beyin ameliyatıyla şifa buldu
14 0
Vatandaşlıklar için AB’ye şikayet yağdı
Vatandaşlıklar için AB’ye şikayet yağdı
34 0
 
Gençler, Kartal avladı
Gençler, Kartal avladı
87 0
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
18 0
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
47 0
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
25 0
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
24 0
banner1012
banner985

Mona Lisa tablosuna çorbalı saldırı

Paris’teki Louvre Müzesi'nde camla korunan Mona Lisa tablosu yeni bir eylemin kurbanı oldu. "Tarım sistemimiz hasta" diyerek "sağlıklı ve sürdürülebilir gıda" hakkı talep eden iki protestocu tabloya çorba fırlattı

banner974
Mona Lisa tablosuna çorbalı saldırı
banner971
Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosu dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri ve Fransa'nın Paris şehrindeki Louvre'da sergileniyor.
Ülkenin tarım politikalarını eleştiren iki protestocu, "Tarım sistemimiz hasta" diyerek ve "sağlıklı ve sürdürülebilir gıda" hakkı talep ederek tabloya çorba fırlattı.
Eylemleri sırasında, ülke genelinde gelirlerinin azlığından şikayet eden çiftçilerin günlerdir sürdürdüğü protestolara atıf yapan aktivistler çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alamadığına işaret ederek "Çiftçiler çalışmaktan ölüyor." dedi.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.