İstanbul Valiliği Formula-1 kararını açıkladı

“Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışı seyircisiz yapılacak.
Konuyla ilgili İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını valilik açıkladı.
İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;
İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."