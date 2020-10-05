EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk aşağı düştü

Bilindiği üzere pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Dersler ise EBA isimli eğitim ağından yapılıyor.

Dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir eğitim uzaktan devam ediyor. Uzaktan eğitim ise EBA isimli eğitim ağı üzerinden sürdürülüyor. Ancak ne yazık ki her öğrencinin evinde televizyon, internet ya da bilgisayar bulunmuyor. Eğitimdeki fırsat eşitsizliği bir süredir gündemdeyken acı verici bir olay yaşandı. EBA’ya (Eğitim Bilişim Ağı) erişim uğruna İstanbul’da 8 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Henüz üçüncü sınıfa giden Çınar Mert, ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Detaylara birlikte bakalım.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre, Esenyurt İncirtepe mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çınar Mert, internet altyapısında sorun olduğu için uzun süre EBA’ya giremedi

Çınar Mert’in derslerinden geri kalmasını istemeyen babası ise altyapı sorunu çözülene kadar komşusundan rica etti ve internet hattı çekmek için çatıya çıktı

Çınar Mert ise babasının peşinden çatıya çıktı ancak ne yazık ki ayağının kayması sonucu dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay sonrası konuşan baba Önder Mert olayın yaşandığı günü şu sözlerle anlattı;



“İnterneti devletin vermeyişinden dolayı, bizim de kendi internetimiz olmayışından dolayı kısa süreliğine komşudan interneti çekmek için çatıya çıktım. Çünkü ‘Alt yapı sorunu olduğu internetin on gün sonra kurulacağını’ söylediler. Oğlum derslerden geri kaldığını söyledi. Çok ısrar etti. Komşu ile konuştum çatıya çıktım, o da arkamdan gelmiş tabii daha sekiz yaşında bir çocuk. Ben uğraşırken o da havalandırma boşluğuna düşüyor”

“Ciğerimiz yandı” diyen baba Önder Mert; “Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey” şeklinde konuştu;



“Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey. Eğitim hani bedavaydı, herkese eşitti. Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim”

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Maraş’ta 50 yaşındaki edebiyat öğretmeni Aziz Serin, internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti



Ayrıca Konya’da da bir öğretmen çift, ders anlatırken bebekleri camdan düşerek hayatını kaybetmişti.