EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk aşağı düştü

banner480
banner69
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
234 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
30 0
 
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
27 0
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
42 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
21 0
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
227 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
36 0
banner529

EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk aşağı düştü

banner476

Bilindiği üzere pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Dersler ise EBA isimli eğitim ağından yapılıyor.

banner533
EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk aşağı düştü

Dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir eğitim uzaktan devam ediyor. Uzaktan eğitim ise EBA isimli eğitim ağı üzerinden sürdürülüyor. Ancak ne yazık ki her öğrencinin evinde televizyon, internet ya da bilgisayar bulunmuyor. Eğitimdeki fırsat eşitsizliği bir süredir gündemdeyken acı verici bir olay yaşandı. EBA’ya (Eğitim Bilişim Ağı) erişim uğruna İstanbul’da 8 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Henüz üçüncü sınıfa giden Çınar Mert, ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Detaylara birlikte bakalım.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre, Esenyurt İncirtepe mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çınar Mert, internet altyapısında sorun olduğu için uzun süre EBA’ya giremedi

çınar mert

 Çınar Mert’in derslerinden geri kalmasını istemeyen babası ise altyapı sorunu çözülene kadar komşusundan rica etti ve internet hattı çekmek için çatıya çıktı

çınar mert

Çınar Mert ise babasının peşinden çatıya çıktı ancak ne yazık ki ayağının kayması sonucu dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

 Olay sonrası konuşan baba Önder Mert olayın yaşandığı günü şu sözlerle anlattı;


“İnterneti devletin vermeyişinden dolayı, bizim de kendi internetimiz olmayışından dolayı kısa süreliğine komşudan interneti çekmek için çatıya çıktım. Çünkü ‘Alt yapı sorunu olduğu internetin on gün sonra kurulacağını’ söylediler. Oğlum derslerden geri kaldığını söyledi. Çok ısrar etti. Komşu ile konuştum çatıya çıktım, o da arkamdan gelmiş tabii daha sekiz yaşında bir çocuk. Ben uğraşırken o da havalandırma boşluğuna düşüyor”

 “Ciğerimiz yandı” diyen baba Önder Mert; “Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey” şeklinde konuştu;


“Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey. Eğitim hani bedavaydı, herkese eşitti. Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim”

 

 Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Maraş’ta 50 yaşındaki edebiyat öğretmeni Aziz Serin, internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti


Ayrıca Konya’da da bir öğretmen çift, ders anlatırken bebekleri camdan düşerek hayatını kaybetmişti.

 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.