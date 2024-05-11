43 yaşında milyoner olup emekliliğini ilan etti

Genç yaşta çalışma hayatına veda edip emekliliğin tadını çıkartmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunu başarabilen kişi sayısı çok fazla değil... 43 yaşında finansal özgürlüğünü ilan eden Jim White'ın hikayesi ise dikkat çekici

Amerika'da yaşayan Jim White , 2010 yılında yeni doğan kızıyla daha çok vakit geçirebilmek için erken yaşta emekli olma hayalleri kurmaya başladı.

Ohio'da bir Bilgi Teknolojileri (BT) şirketinde mühendis olarak çalışan White, “çok zengin” olmadan işini nasıl bırakabileceğini hayal bile edemediğini söyledi.

White 2014'te internette gezinirken Joe Udo'nun “40 yaşında emeklilik” adlı bloguna rastladı. White ile aynı yaşlarda olan Udo, mesai ücretini agresif bir şekilde biriktirip yatırım yaparak nasıl erken yaşta emekli olabildiğini anlatıyordu. White, "Udo bunu yapabiliyorsa, ben de yapabilirim" diye düşündü.

White, FIRE hareketini (Finansal Bağımsızlık, Erken Emekli Olma) araştırmaya başladı ve konuyu eşi Lisa'ya sundu.

2014 yılında yıllık kazancı 107 bin dolar olan White ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşta çalışan eşiyle birlikte birikimlerini artırmaya karar verdi.

Maaşının yüzde 60'ını biriktirmeye başlayan White, en zor kısmın beklemek olduğunu söyledi. Harcamalarını kıstıktan ve yatırımlarını değiştirdikten sonra çift yaptıkları tasarrufların birikmesini beklediler.

Business Insider'ın aktardığına göre 2014 yılında 813 bin dolarlık serveti olan aile 2018 yılına gelindiğinde net 1 milyon dolarlık bir portföye sahip oldu.

Çift 2018 yılında 43 yaşında finansal özgürlüğünü ilan etti ve iş bıraktı.

YÜZDE 4 KURALINI UYGULADILAR

Ardından White ve eşi yüzde 4 kuralını uygulamaya başladı. Yüzde 4 kuralı, birikmiş sermayenizin her yıl yüzde 4'ünü harcayarak uzun bir emeklilik dönemi boyunca finansal istikrarınızı koruyabileceğinizi öne sürüyor.. Örneğin 1 milyon dolarlık birikimi olan biri ilk yıl için 40 bin dolar çekebilir. Sonraki yıllarda, yüzde 4'lük çekim miktarınızı enflasyon oranına göre ayarlar ve böylece satın alma gücünü zamanla korunur. Kural, portföyü çeşitlendirilmiş hisse senetleri ve tahvillere yatırarak ortalama bir getiri sağlanacağını varsayar.

KARAVANLA GEZİYORLAR

2018 yılında evlerini 267 bin 800 dolara satan çift, sıcak iklimi nedeniyle Panama'nın küçük bir kasabası olan Boquete'ye taşınmaya karar verdi. White, "Neredeyse tüm hayatım boyunca Ohio'da yaşadım ve kışlara dayanamıyordum" dedi.

Arabalarını ve eşyalarının çoğunu elden çıkartan White ailesi, geri kalanını ise bir depoya koydu. Aile, Temmuz 2019'da o sırada dokuz yaşında olan kızlarıyla birlikte Panama'ya yerleşti.

Aylık bin 100 dolara güvenlikli sitede üç yatak odalı bir ev kiraladılar. "Arabaya ihtiyacımız yoktu her gün yürürdük" diyen White ailesi White ailesi 2022' ye kadar yaşamlarını Panama'da sürdürdü.

2022'de ABD'ye geri dönen aile, satın aldıkları ancak yolculuklarından sonra satmayı planladıkları bir karavanla Tennessee, Louisiana, Georgia, Indiana, Texas ve Arizona çevresinde seyahat etmeye başladı.

Seyahatleri bittiğinde, şu anda 14 yaşında olan kızlarının eğitim hayatına biraz istikrar sağlamak için Ohio'ya geri dönmeyi planlayan Jim White, "Birlikte kaliteli zaman geçirdik ve şimdi arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmek istiyor" dedi. Şimdilik zamanını kodlama, İspanyolca öğrenme ve "Emekliliğe Giden Yol" adlı blogunu yazmak gibi hobilerle geçiren White, "Şu anda çalışmıyor olmamız bir daha çalışmayı planlamadığımız anlamına gelmiyor" dedi.

