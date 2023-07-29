Bedi’s sahilleri çöp doldu

Bedi's bölgesinde bazı çevre düşmanları, sahil boyunu acımasızca kirletiyor

Kıbrıs’ın en güzel, en uzun sahillerinden biri olan Yeniboğaziçi’ndeki Bedi’s bölgesindeki sahiller, duyarsız insanlar nedeniyle çöp doldu.Gerek bölgede kamp yapan, gerekse de bölgeyi günübirlik ziyaret edip denize giren kişilerin geride bıraktığı çöpler, büyük bir çevre kirliliği yaratıyor.Bölgede bulunan hayvanlar büyük çöp torbalarına konularak bırakılan çöpleri parçalarken, çöpler her tarafa yayılıyor.Zaman zaman çevre gönüllülerinin temizlediği Bedi’s bölgesindeki sahiller, şu anda çöplerle doldu.