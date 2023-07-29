banner913
banner932
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
6 0
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
12 0
 
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
22 0
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
21 0
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
32 0
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
35 0
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
25 0
banner964

Bedi’s sahilleri çöp doldu

banner476

Bedi's bölgesinde bazı çevre düşmanları, sahil boyunu acımasızca kirletiyor

banner825
Bedi’s sahilleri çöp doldu
Kıbrıs’ın en güzel, en uzun sahillerinden biri olan Yeniboğaziçi’ndeki Bedi’s bölgesindeki sahiller, duyarsız insanlar nedeniyle çöp doldu.
Gerek bölgede kamp yapan, gerekse de bölgeyi günübirlik ziyaret edip denize giren kişilerin geride bıraktığı çöpler, büyük bir çevre kirliliği yaratıyor.
Bölgede bulunan hayvanlar büyük çöp torbalarına konularak bırakılan çöpleri parçalarken, çöpler her tarafa yayılıyor.
Zaman zaman çevre gönüllülerinin temizlediği Bedi’s bölgesindeki sahiller, şu anda çöplerle doldu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.