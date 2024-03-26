İnternette 100 bin liraya ''satılık bebek'' ilanı

Türkiye'de kendilerini ebeveyn olarak tanıtan bazı kişiler, evlatlarını internet sitesi üzerinden satışa çıkarıyor. Kimi daha doğmamış çocuğunu satıyor, kimiyse 40 günlük bebeğini. Bir sözde ebeveyn 40 günlük bebeği için 100 bin lira isterken, 9 aylık hamile olduğunu söyleyen bir kadın ise, henüz doğmamış çocuk için 170 bin lira talep etti



''PARA HESABIMA GELİR, BEBEK ADRESE GİDER''

Bir sözde ebeveyn, ''Bende kız bebek var, 40 günlük. Ücret talebim var. Karşılayana evlatlık vermek istiyorum. 100 bin istiyorum. Para hesabıma gelir, bebek adrese gider.'' ifadeleriyle verdiği ilanda bebeğin fotoğraflarını paylaşıp şartları sundu.

''100 BİN LİRA İSTİYORUM''

Samsun'da yaşadığını belirten bu kişi ''100 bin lira istiyorum. 100 bin lira hesabıma gelir, ben de bebeği alır ayağınıza kadar gelirim. Ciddi şartımı karşılamayan birine numaramı vermiyorum.'' diye konuştu.

DOĞMAMIŞ BEBEK İÇİN 170 BİN LİRA İSTEDİ

Söz konusu sitede henüz doğmamış bebeğini satmak isteyen bir annenin ise, 9 aylık hamile olduğunu belirterek verdiği ilanın altına da telefon numarasını yazdığı görülüyor.

Star Haber Muhabiri Rojbin Hayrullahoğlu, o kadınla irtibata geçti. Yabancı uyruklu pazarlıkçı anne,

KENDİ ÇOCUĞUYMUŞ GİBİ NÜFUSA KAYDETTİRECEKLER!

''Ne kadara anlaştınız?'' sorusuna ''170 bin liraya.'' yanıtını veren kadın, ''Her şey halledildi. Sadece doğumdan sonra kimliği nasıl isterse aile kendi yapacak.'' ifadelerini kullandı.

Kırıkkale’de ise bir anne 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında internet sitesinde ilana koyarak pazarlık yaptı. Kimliği, doğum raporu olmayan ve evlilik dışı dünyaya gelen bebek için açıklama notuna “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” diyerek satma nedenini maddi sıkıntılar olarak gösterdi. Aile, bebeğin fotoğrafını da paylaştı.

Antalya’da ise 23 yaşındaki bir anne doğumuna 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı.

İzmir’de bir aile üniversite öğrencisinden 45 bin TL vererek bebeği aldığını söylerken başka bir aile ise hastane masraflarını ödeyerek bebeği kendileri doğum yapmış gibi hastaneye kimliğini vererek üzerine geçirdiklerini anlattı. Başka bir aile de iki yıl önce Güneydoğu’ya giderek iki aylık bebeği aldıklarını itiraf etti.

Türkiye'de internet üzerinden ilan veren kişiler bebek satıyor. Kimi 40 günlük, kimi 2 aylık, kimi ise doğmayan bebeğine fiyat biçiyor.Bir sözde ebeveyn, ''Bende kız bebek var, 40 günlük. Ücret talebim var. Karşılayana evlatlık vermek istiyorum. 100 bin istiyorum. Para hesabıma gelir, bebek adrese gider.'' ifadeleriyle verdiği ilanda bebeğin fotoğraflarını paylaşıp şartları sundu.Samsun'da yaşadığını belirten bu kişi ''100 bin lira istiyorum. 100 bin lira hesabıma gelir, ben de bebeği alır ayağınıza kadar gelirim. Ciddi şartımı karşılamayan birine numaramı vermiyorum.'' diye konuştu.Söz konusu sitede henüz doğmamış bebeğini satmak isteyen bir annenin ise, 9 aylık hamile olduğunu belirterek verdiği ilanın altına da telefon numarasını yazdığı görülüyor.Star Haber Muhabiri Rojbin Hayrullahoğlu, o kadınla irtibata geçti. Yabancı uyruklu pazarlıkçı anne, Türkiye 'de oturma izni olmadığını ve bebeği verdikten sonra memleketine döneceğini belirtti.''Ne kadara anlaştınız?'' sorusuna ''170 bin liraya.'' yanıtını veren kadın, ''Her şey halledildi. Sadece doğumdan sonra kimliği nasıl isterse aile kendi yapacak.'' ifadelerini kullandı.Kırıkkale’de ise bir anne 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında internet sitesinde ilana koyarak pazarlık yaptı. Kimliği, doğum raporu olmayan ve evlilik dışı dünyaya gelen bebek için açıklama notuna “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” diyerek satma nedenini maddi sıkıntılar olarak gösterdi. Aile, bebeğin fotoğrafını da paylaştı.Antalya’da ise 23 yaşındaki bir anne doğumuna 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı.İzmir’de bir aile üniversite öğrencisinden 45 bin TL vererek bebeği aldığını söylerken başka bir aile ise hastane masraflarını ödeyerek bebeği kendileri doğum yapmış gibi hastaneye kimliğini vererek üzerine geçirdiklerini anlattı. Başka bir aile de iki yıl önce Güneydoğu’ya giderek iki aylık bebeği aldıklarını itiraf etti.