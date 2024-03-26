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Moskova'yı kana bulayan teröristin İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı

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Moskova'da 137 kişiyi katleden teröristlerden birinin İstanbul'da turist gibi gezdiği, camileri gezip serpme kahvaltı yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı

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Moskova'yı kana bulayan teröristin İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı
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Dünya, Moskova'da bir konser salonunda onlarca kişinin katledildiği terör saldırısının şokunu yaşarken teröristlerden birinin İstanbul'dan paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı.
Görüntülerde, adının Feridun olduğunu söyleyen adam, 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya geçtiğini belirtiyor.
Haber ajansı Ria Novosti, Feridun Şemsettin isimli teröristin İstanbul'da çekilen fotoğraflarını paylaştı. Teröristin 23 Şubat'ta Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda Aksaray'ı gezdiği ve Fatih Camii'ne gittiği görülüyor.
Teröristin turist gibi gezdiği İstanbul'da serpme kahvaltı keyfi yapması da dikkat çekiyor.
8 aylık bir bebeği olduğu belirtilen 36 yaşındaki adam, ifadesinde Rusya'da bir fabrikada çalıştığını anlattı.
 
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