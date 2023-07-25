İki simit 407 TL!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda simitin fiyatı 203 TL, cam şişe suyun fiyatı 81 TL, bir bardak çayın fiyatı ise 67.90 TL’den satılıyor. Bir hamburgerin fiyatı ise 600 lira!



Birçok mekanda olan fiyatlar karşısında vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor.

Öte yandan havalimanlarında yolculuk öncesi bir şey yemek isteyenler, oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Havalimanı’nda sosisli ve 1 şişe suyun 46 liraya satıldığı ortaya çıkmasıyla vatandaşlar büyük tepki göstermişti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA FAHİŞ FİYATLAR

Bunun ardından kamuoyunda tepkilere neden olan yeni bir paylaşım yapıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gıda fiyatlarının oldukça yüksek olduğu belirlendi.

SİMİT 200 LİRA

Yolcular tarafından paylaşılan fişlerde; ısıtılmış simitin ortalama 200 liraya satıldığı görülüyor.

1 CAM ŞİŞE SU 80 LİRA

Sabiha Gökçen’de su içmek isterseniz de işiniz çok zor. Cam bir şişe suya 80 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz.

ÇAY 67 LİRA

Uçak beklerken bir bardak çay içmek isterseniz 67 lirayı ödemeniz gerekecek.

HAMBURGER DE UÇTU



Türkiye’de son günlerde gıdaya gelen zamlar hayrete düşürüyor…Birçok mekanda olan fiyatlar karşısında vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor.Öte yandan havalimanlarında yolculuk öncesi bir şey yemek isteyenler, oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya.Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Havalimanı’nda sosisli ve 1 şişe suyun 46 liraya satıldığı ortaya çıkmasıyla vatandaşlar büyük tepki göstermişti.Bunun ardından kamuoyunda tepkilere neden olan yeni bir paylaşım yapıldı.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gıda fiyatlarının oldukça yüksek olduğu belirlendi.Yolcular tarafından paylaşılan fişlerde; ısıtılmış simitin ortalama 200 liraya satıldığı görülüyor.Sabiha Gökçen’de su içmek isterseniz de işiniz çok zor. Cam bir şişe suya 80 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz.Uçak beklerken bir bardak çay içmek isterseniz 67 lirayı ödemeniz gerekecek. CHP 27. dönem İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından 2021 ve 2023 yılındaki havalimanı hamburger fiyatlarını kıyasladı. Buna göre 2021 yılında havalimanındaki hamburger fiyatları 66 ila 110 lira arasında değişiyor. Şimdi ise bir hamburger 405 ila 605 lira arasında fiyatla satılıyor.