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İki saraya 691 milyon lira harcanacak

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TC Cumhurbaşkanlığı için inşa edilen Marmaris Okluk ve Ahlat Köşkü’nün yapımına harcanan paralar ortaya çıktı

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İki saraya 691 milyon lira harcanacak
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Türkiye’de 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar, Resmî Gazete’nin önceki günkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
2024 Yılı Yatırım Programı’nda; Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Devlet Konukevi’nin proje tutarının, 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre 685 milyon 500 bin TL’den 725 milyon 362 bin 738 liraya çıktığı görüldü.
2023 yılı Yatırım Programı’na göre, Devlet Konukevi 2023 yılında ödenek olarak ayrılan 13 milyon liralık bir harcama daha yapılarak, 685 milyon 500 bin TL proje tutarı ile tamamlanacaktı. Ancak, Konukevi; 2024 yılı yatırım programına da girdi. Proje tutarı, 725 milyon 362 bin 738 liraya çıktı. 2023 yılı dahil, 2018 yılından bu yana 685 milyon 362 bin 738 TL harcandı. 40 milyon ek yatırım ile Okluk Devlet Konukevi’nin bu yıl tamamlanması öngörüldü.
YİNE MALİYETİ ARTTI
Bitlis’teki, Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri projesi de 2024 Yılı Yatırım Programı’nda yer aldı. Ancak yine maliyeti arttı, proje teslimi ertelendi.
Ahlat Köşkü, 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre, 662 milyon 400 bin TL’ye mal olacaktı. 2022 yılı sonuna kadar, proje için 557 milyon 400 bin TL harcanmıştı. 2023 yılı için ayrılan 105 milyon TL ödenek ile proje tamamlanacaktı. Ancak, 2024 Yılı Yatırım Programı’nda, rakamlar güncellendi.
Ahlat Köşkü’nün maliyeti, 662 milyon 400 bin TL’den, 1 milyar 219 milyon 901 bin 598 TL’ye çıktı. 2023 yılı sonuna kadar 568 milyon 901 bin 598 TL harcandığı görüldü, 180 milyon TL ödenek 2024 yılı için ayrıldı. Projenin 2026 yılında tamamlanması öngörüldü.
 
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