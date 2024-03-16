Danimarka'da, ilk kez kadınlara zorunlu askerlik geliyor

Danimarka, Norveç ve İsveç ile birlikte kadınların silahlı kuvvetlerde görev yapmasını zorunlu kılan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

Danimarka, savunma bütçesini artıracağını duyurarak, ilk kez kadınları askere almayı planladığını açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin zorunlu askerliği kadınları da kapsayacak şekilde genişleterek, hizmet süresini her iki cinsiyet için 4 aydan 11 aya çıkarmayı düşündüğünü kaydetti.

Hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitlik" istediğini söyleyen Frederiksen, "Savaş istediğimiz için silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz" dedi.

Danimarka'da şu anda temel eğitimden geçen 4.700 askere ek olarak 9.000 profesyonel asker bulunuyor.

Altı milyon nüfuslu ülke, NATO askeri ittifakı tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için askeri harcamalarını da GSYH'nin mevcut yüzde 1,4'ünden yüzde 2'sine çıkarıyor.

Bu kapsamda ülke, önümüzdeki beş yıl içinde savunma bütçesini yaklaşık 6 milyar dolar arttırmak istiyor.

NATO ittifakının üyesi olan ülke, Rusya'nın işgaline karşı savaşında Ukrayna'nın sadık bir destekçisi olarak biliniyor.

Kopenhag, Ukrayna'ya gelişmiş silahlar ve fon sağlayor; Ukraynalı pilotlara ABD yapımı F-16 savaş uçağı eğitimi veriyor.

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Rusya'nın Danimarka için bir tehdit oluşturmadığını" vurguladı.

"2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, yeni sistemin yasada bir değişiklik gerektireceğini ve bunun 2025 yılında gerçekleşeceğini ve 2026 yılında yürürlüğe gireceğini belirtti.

Avrupa'daki güvenlik politikası durumunun "giderek daha ciddi hale geldiğini belirten Poulsen, "Tüm cinsiyetleri içeren daha geniş bir askere alma temeline ihtiyaç var. Bu, daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma oluşturacak" dedi.

Ülkede fiziksel olarak uygun olan 18 yaş üstü tüm erkekler, yaklaşık dört ay süren askerlik hizmeti yapıyor. Ancak yeterli sayıda gönüllü olduğu için kura sistemi uygulanıyor.

2023 yılında Danimarka'da 4.717 asker vardı. Resmi rakamlara göre, askerlik hizmeti için gönüllü olan kadınlar bunun yüzde 25,1'ini oluşturuyordu.

Plana göre, askere alınanlar önce beş ay temel eğitim alacak, ardından altı ay operasyonel hizmet ve tamamlayıcı eğitim görecek.

2010 yılında erkekler için zorunlu askerlik hizmetini kaldıran komşu İsveç, 2017 yılında erkekler ve kadınlar için askere alma uygulamasını başlattı.

Norveç de 2013 yılında her iki cinsiyete de zorunlu askerlik getiren bir yasa çıkardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO, Avrupa'daki savunmasını güçlendirirken Finlandiya ve İsveç kısa süre önce ittifaka katıldı.

