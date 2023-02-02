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Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla ekranlara dönüyor

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Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan şarkıcı Hülya Avşar, "Yıldız De Bana" isimli yarışmayla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Birçok ismin keşfedilmesine ön ayak olacak olan yarışmada Avşar'ın yanı sıra Hamdi Alkan, Kerem Alışık ve Büşra Pekin gibi isimler de yer alacak

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Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla ekranlara dönüyor
Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok ünlü ismin keşfedilmesine ön ayak olan Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Avşar, jüri koltuğunda oturacağı yeni yarışma Yıldız De Bana'da sektöre yeni oyuncular kazandıracak.
HAMDİ ALKAN OYUNCU KOÇLUĞU YAPACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Yıldız De Bana yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.
KEREM ALIŞIK VE BÜŞRA PEKİN DE JÜRİ KADROSUNDA
Kerem Alışık da her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak. Yarışmanın 3. jüri üyesi ise başarılı oyunculuk performansının yanı sıra son günlerde değişimiyle gündeme gelen Büşra Pekin. Mart ayında yayınlaması planlanan yarışmanın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.
 
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