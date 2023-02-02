İrem Derici'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

"At gibi aşığım" sözleriyle konuşulan şarkıcı İrem Derici'nin yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Derici'nin eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkilinin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi



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Gazeteci Hakan Kanburoğlu'ın haberine göre, 35 yaşındaki İrem Derici'nin gönlünü kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı. İkilinin ilişkisini ise Instagram hesaplarından yaptığı paylaşım ele verdi. Işıktutan ve Derici, hesaplarından aynı kahvaltı masasının fotoğrafını paylaşarak birlikte olduklarını gözler önüne serdi.

CEM BELEVİ'NİN ARKADAŞI ÇIKTI

Öte yandan Derici'nin yeni aşkı, eski sevgilisi Cem Belevi'nin de yakın arkadaşı çıktı. Derici ile ilişkisi ihanet yüzünden biten Belevi ile Işıktutan, önceki gün birlikte Galatasaray maçını izlemeye gitmişti.

Yoğun bir konser maratonu bulunan İrem Derici , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunan Derici'nin yeni aşkı ortaya çıktı.AYNI PAYLAŞIMI YAPTILARGazeteci Hakan Kanburoğlu'ın haberine göre, 35 yaşındaki İrem Derici'nin gönlünü kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı. İkilinin ilişkisini ise Instagram hesaplarından yaptığı paylaşım ele verdi. Işıktutan ve Derici, hesaplarından aynı kahvaltı masasının fotoğrafını paylaşarak birlikte olduklarını gözler önüne serdi.CEM BELEVİ'NİN ARKADAŞI ÇIKTIÖte yandan Derici'nin yeni aşkı, eski sevgilisi Cem Belevi'nin de yakın arkadaşı çıktı. Derici ile ilişkisi ihanet yüzünden biten Belevi ile Işıktutan, önceki gün birlikte Galatasaray maçını izlemeye gitmişti.