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"Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak"

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Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren oyuncu Hayal Garip, sosyal medya hesabında sevgilisi Serkan K.'dan şiddet gördüğünü açıkladı

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"Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak"
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Çocuklar Duymasın dizisinde ilk yıllarda Ayşecan Tatari'nin hayat verdiği Duygu karakterinin yetişkin halini canlandıran Hayal Garip sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile evlenen Garip'in bu evliliğinden iki kızı dünyaya gelmişti. Çifti, 2021'de boşanmıştı.
Ekranlardan uzak kalan Garip geçtiğimiz yıl Serkan K. ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu, sevgilisinden şiddet gördüğünü ve dava açtığını açıkladı.
"ŞİDDET HEMEN GELMİYOR"
Bugün duruşması olduğunu belirten Garip "Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı. Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. İyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun!" ifadelerini kulandı.
"AYLAR SÜREN BU DÖNGÜDEN ÇIKMAYI GÜÇ BELA BAŞARDIM"
Garip açıklamasına şu sözlerle devam etti:
"Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor... İlk önce kızlarıma hem özür, hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim."
Garip sözlerini  "28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için..." diyerek tamamladı.
 
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