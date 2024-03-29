Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücümüz, önceki gün öğle saatlerinde Lefkoşa – Girne anayolunda şahit olduğu bir trafik terörünü fotoğraflayarak bize ulaştırdı ve sitemlerini paylaştı.

Duyarlı sürücümüz fotoğrafta görülen bir kargo şirketine ait tır sürücüsünün Ciklos mevkisi bölgesinde önünde hem süratli hem de trafik kurallarına aykırı bir şekilde aracı kullandığını ifade ederek “Bu fotoğraftaki sürücü yolda makas atarak son sürat ilerliyordu. Bir ara öyle bir makas attık ki geçtiği aracı yol kenarındaki bariyerlere sıkıştırıyordu. Böyle şoförlük mü olur?” diyerek isyan etti.

Yollarımızın zaten ger geçen gün kötüleştiğini ifade eden duyarlı vatandaşımız, böyle sürücüler nedeniyle de kazalar hiç bitmek bilmediğini söyledi.

Ciklos bölgesinin zaten yol olarak tehlikeli bir yol olduğunu ve süratli sürüş ile makas atma gibi tehlikeli sürüşleri kaldıramayacağını söyleyen vatandaşımız bu gibi sürücülerin yetkililer tarafından uyarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

