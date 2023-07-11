Hadise’den bikinili paylaşım

Instagram hesabından sık sık tatillerinden kareleri paylaşan Hadise, yeni uygulamada da kural bozmayarak "Merhaba bebekler" notuyla ayna karşısında verdiği bikinili pozunu paylaştı. Son za
manlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise'nin bir deri bir kemik kaldığını gören kullanıcılar, "İncecik kalmışsın"
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