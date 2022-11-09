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Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü

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Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan bir ameliyatta 44 yaşındaki Ahmet Tatık’ın göğsünden 6 kiloluk kitle çıktı. Operasyon sırasında hastanın 5 kaburgası çıkarıldı, yapay göğüs duvarı oluşturuldu

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Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü


Denizli'de şiddetli göğüs ağrıları nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran 44 yaşındaki Ahmet Tatık'ın göğsünden 29 santimetre çapında 6 kiloluk kitle çıkarıldı.

Operasyonu Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ümit Aydoğmuş, Dr. Güldane Sarıoğlu, Dr. Mustafa Mekeci ve Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Arpacı gerçekleştirdi.

‘KÖTÜ HUYLU ÇIKTI'

Yapılan tetkiklerde kitlenin ewing sarkom adı verilen kötü huylu bir tümör olduğu ortaya çıktı. Göğüs kafesinde 5 kaburga kemiğinden dışarı çıkan kitle ameliyatla alındı. Operasyon sırasında 5 kaburga ve kitlenin kapladığı sağ diyafragma da alındı.

Kaburgalar yerine yapay göğüs duvarı oluşturulurken, diyafragmanın oluşturduğu açıklık yama ile tamer edildi. Aydoğmuş, “Hastanın şansı kitlenin büyük boyutuna rağmen bulunduğu bölge dışına sıçrama yapmamasıydı. Göğüs kafesinde ağrılar hafife alınmamalıdır” diye konuştu.
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