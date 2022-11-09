Hür-İş: Temmuz-ekim arası hayat pahalılığı yüzde 40 oldu

Hür-İş temmuz-ekim arası asgari ücretli için hayat pahalılığının yüzde 40 olduğunu savundu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) asgari ücretli için temmuz- ekim sonu itibarıyla hayat pahalılığının yüzde 40 olduğunu ve asgari maaşın hayat pahalılığı oranında düzeltilmesi gerektiğini savundu.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz 2022’de yılının ikinci asgari ücreti belirlenirken, devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile, hayat pahalılığının 15.50 eksik hesaplanarak uygulandığını, temmuz-ekim arası ise geçekleşen resmi hayat pahalılığının yüzde 24.88 olduğunu, dolayısıyla temmuz- ekim sonu itibarıyla asgari ücretli için hayat pahalılığının (%15,50+%24,88) yüzde 40,38 olduğunu anlattı.

Yeltekin, “Sosyal devlet içerisinde dar ve sabit ücretli olan asgari ücretliler gerçekleşen hayat pahalılığı üzerinde artış alması da gerekmektedir. Hür-İş Federasyonu olarak ülkemizde bulunan başta sendikalar ve tüm sivil toplum örgütleri asgari ücretle çalışan insanlarımızın resmi hayat pahalılığı üzerinde bir artış almasını talep etmelidirler” dedi.